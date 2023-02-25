Xu Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xu Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xu Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xu Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xu Yang 12 Şubat 1988 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨旭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xu Yang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xu Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Xu Yang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Xu Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xu Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xu Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xu Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2005 yılında Liaoning FC

26 Şubat 2013 yılında SD Luneng

24 Temmuz 2014 yılında CC Yatai

31 Aralık 2014 yılında SD Luneng

26 Şubat 2017 yılında Liaoning FC

31 Aralık 2017 yılında SD Luneng

1 Ocak 2018 yılında TJ Quanjian

15 Temmuz 2020 yılında SH Shenhua

Xu Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xu Yang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xu Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dalian Yiteng (2001-2002), Liaoning FC (2003-2004)

Çin takımında 9 numaralı formasıyla 30 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 28 gol atmıştır.

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