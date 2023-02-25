Xuan Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xuan Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xuan Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xuan Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xuan Han 2 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韩轩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xuan Han Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Xuan Han'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xuan Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xuan Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xuan Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xuan Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2016 yılında YB Funde

21 Şubat 2017 yılında BJ Renhe

25 Şubat 2018 yılında HN Jianye

9 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

29 Nisan 2022 yılında SX Chang'an At.

31 Ağustos 2022 yılında CD Rongcheng

Xuan Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xuan Han şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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