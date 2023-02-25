Xuebin Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xuebin Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xuebin Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xuebin Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xuebin Zhao 12 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵学斌 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xuebin Zhao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Xuebin Zhao'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xuebin Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xuebin Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xuebin Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xuebin Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında DL Shide

28 Şubat 2013 yılında DL Aerbin

31 Temmuz 2019 yılında DL Pro Res.

31 Mart 2021 yılında CZ Mighty Lions

31 Ağustos 2022 yılında XJ T. Leopard

31 Aralık 2022 yılında CZ Mighty Lions

Xuebin Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xuebin Zhao şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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