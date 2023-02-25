Xuebo Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xuebo Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xuebo Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xuebo Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xuebo Li 15 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李学博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xuebo Li Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Xuebo Li'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xuebo Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xuebo Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xuebo Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xuebo Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında DL Pro

16 Temmuz 2021 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2021 yılında DL Pro

28 Nisan 2022 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2022 yılında DL Pro

Xuebo Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xuebo Li şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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