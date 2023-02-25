Xuejian Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xuejian Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xuejian Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xuejian Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xuejian Zheng 23 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑雪健 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xuejian Zheng Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Xuejian Zheng'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xuejian Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xuejian Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xuejian Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xuejian Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında JS Suning

24 Temmuz 2020 yılında JS Suning Res.

11 Nisan 2021 yılında NJ City

15 Mart 2022 yılında ZJ FC

Xuejian Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xuejian Zheng şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.