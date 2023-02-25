Xuelong Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xuelong Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xuelong Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xuelong Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xuelong Sun 1 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙学龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xuelong Sun Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Xuelong Sun'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xuelong Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xuelong Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xuelong Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xuelong Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında TJ Tianhai

17 Temmuz 2020 yılında CZ M.Lions Res.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2021 yılında CQ Liangjiang

2 Haziran 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Xuelong Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xuelong Sun şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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