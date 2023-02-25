Xueming Liang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xueming Liang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xueming Liang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xueming Liang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xueming Liang 2 Ağustos 1995 tarihinde Guangzhou, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 梁学铭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xueming Liang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 18 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Xueming Liang'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xueming Liang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xueming Liang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xueming Liang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xueming Liang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında GZ Evergrande

28 Haziran 2016 yılında GZ H. Zhicheng

31 Aralık 2016 yılında GZ Evergrande

23 Şubat 2017 yılında GZ H. Zhicheng

27 Şubat 2019 yılında BJ BSU

18 Ocak 2020 yılında MZ Hakka

Xueming Liang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xueming Liang şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Xueming Liang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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