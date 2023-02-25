Xuhuang Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xuhuang Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xuhuang Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xuhuang Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xuhuang Chen 3 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈序煌 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xuhuang Chen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xuhuang Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Xuhuang Chen'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xuhuang Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xuhuang Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xuhuang Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xuhuang Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2022 yılında SH Port

Xuhuang Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xuhuang Chen şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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