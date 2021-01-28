Y kuşağı nedir? | Hangi yıl doğanlar y kuşağındadır? | Y kuşağı özellikleri nelerdir?

Y kuşağı ya da diğer bir ifadeyle Y Jenerasyonu, ara nesil olarak bilinen ve X ile Z kuşağında kalan kişilere verilen toplu isimdir. Son zamanlarda kuşakların ve nesil farklılıklarının sıklıkla gündeme gelmesi üzerine internet kullanıcıları arama motorlarına Y kuşağı nedir? | Hangi yıl doğanlar y kuşağıdır? | Y kuşağı özellikleri nelerdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Y KUŞAĞI NEDİR? HANGİ YIL DOĞANLAR Y KUŞAĞINDADIR?

Y Kuşağı, Y Jenerasyona (veya sadece Millenniallar) olarak da bilinen, X Kuşağı'nı takip eden ve Z Kuşağı'dan önce gelen bir gruptur.

1981 ile 1996 yılları arasında doğan kişiler tam anlamıyla Y Kuşağıdır.

Araştırmacılar ve medya, bu grubun 1980'li yılların başından 1990'lı yılların ortalarına kadar ya da 2000'lerin başlarına kadar olan süre zarfı içinde doğan kişiler olarak da belirtmektedir.

Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bu kuşak genellikle internet, mobil cihazlar ve sosyal medya'nın yaygınlaşma dönemine denk geldikleri için ve bu olaylara aşinalığıyla bilinir.

Bu yüzden bazen dijital yerliler olarak da adlandırılırlar.

2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz'i ve KOVID-19 pandemisi'nin bu kuşak üzerinde büyük bir etkisi oldu ve gençler arasında tarihsel olarak yüksek oranda işsizliğe sebep oldu.

Dünya'nın çoğu bölgesinde bu kuşak, politikada ve ekonomide artış gösteren liberal politikalar eşliğinde büyümüştür.

Bu nedenle Y Kuşağı,

Özgürlüğüne düşkün,

Marjinal,

Otoriteye meydan okuyan,

Teknoloji hayranı olarak tanımlanıyor.

Türkiye nüfusunun %35’ini oluşturan Y Kuşağı özellikleri, uzmanlar tarafından “yaratıcı” olarak tanımlanıyor.

X KUŞAĞI

X kuşağı veya X jenerasyonu, 1965 ile 1980 yılları arasında doğan insanları kapsayan temel bir nesil sınıflandırmasıdır.[1] Bu sınıflandırmaya göre bu yıllar arasında doğan bireylerin ortak ve güçlü yönleri bulunmaktadır. X kuşağı sınıfında yer alan bireylerin ortak özellikleri kuşağın özellikleri kabul edilmektedir. X kuşağı özellikleri çeşitli veri, araştırma ve analizler sonucuna göre belirlenmiştir.[2][3] Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayımı Bürosu'nun verilerine göre, 2019 itibarıyla ABD'de 65,2 milyon X jenerasyonunun içinde bulunan kişi yaşamaktadır.,

ÖZELLİKLERİ:

X kuşaüı kişileri genellikle çalışkan, realist ve kanaatkâr. Türkiye’nin %22’sini oluşturan bu kuşak uzmanlar tarafından da “rekabetçi” olarak tanımlanıyor. Bu kuşağın yetiştiği dönem petrol krizleri ve ekonomik sarsıntılarla dolu. “68 kuşağı” gelişmelerinin de yaşandığı dönemde Türkiye’de üniversite olayları ve sağ-sol çatışması artarken televizyon da değerli bir iletişim aracı haline gelmeye başlıyor.

Z KUŞAĞI

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, Y kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır. 1997 ile 2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşan kuşaktır. Araştırmacılar ve medya bu kuşağı takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu söylemektedir.

2012 yılında, USA Today, online platformunda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenledi. Z Kuşağı adı önerildi. Önerilen diğer bazı isimler şunlardır: iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Dijital Yerliler, Çoğullar ve Zoomers.

ÖZELLİKLERİ:

2000’den sonra doğanlardan oluşan Z Kuşağı aynı zamanda “Kristal Nesil” olarak da adlandırılıyor. Uzmanların “derin duygusal” sıfatıyla nitelendirdiği kuşak, Türkiye’nin %17’sini oluşturuyor.

SESSİZ KUŞAK - SAVAŞ KUŞAĞI

Sessiz Kuşak, 1927-1945 yılları arasında doğanlar. 2 Dünya Savaşı arasında ve ekonomik buhran döneminde doğan bu nesil günümüzün büyük anneanneleri, babaanneleri ve dedelerini oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk yıllarını görmüş olan kuşağın özellikleri, uzmanlar tarafından “uyumlu” sıfatıyla tanımlanıyor.

BÜYÜK BEBEK PATLAMASI KUŞAĞI

Bu kuşak, 1945-1965 yılları arasında doğanlardan oluşuyor. Bu kuşak II. Dünya savaşı sırasında ya da hemen sonrasında doğan soğuk savaş kuşağı olarak da biliniyor. Savaş günlerinin ardından yaşanan nüfus patlaması ve aynı zamanda eğlenceye düşkünlük ile lüks harcamaların arttığı bir dönemde büyüyen bu nesil; “kuralcı” olarak tanımlanıyor. TBMM’nin çoğunluğu bu kuşaktan olmakla birlikte Türkiye’nin de %19’luk bir kısmını oluşturuyorlar.