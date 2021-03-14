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Ya Latif ne demek?

Allah'ın 99 ismi Esmaül Hüsna isimlerinden Ya Latif ne demek? Ya Latif isminin anlamı ve faziletleri haberimizde...

Ya Latif ne demek?

Kuran-ı Kerim’de birçok süre ve ayette Latif ismiyle Rabbimizin ne kadar bol lütuf, kerem sahibi, hayır ve iyilikleri kullarına hiç sezilmeyen yollardan onlara ulaştıran Latif olduğunu anlatır.

Esmaül Hüsna’dan Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en ince işlerin bütün incelik ve sırlarını bilen, bilinen, bilinmeyen, görünen, görünmeyen, bütün yollardan ve sebeplerden, kullarına her türlü iyilik ve faydaları veren zat demektir.

YA LATİF ANLAMI

Mutlak lütuf sahibi, lütuf ve keremi nihayetsiz olan, en ince işlerin tüm inceliklerini bilen, iyi ve iyilikle muamele eden, yarattığı tüm varlıklar için faydalar, yardımlar, ihsanlar bahşeden, lutüf ve keremi bol olan.

Her işin inceliğini bilip, hiç umulmadık yoldan kullarına iyilik ulaştıran Latif’tir.

Lütfü ve keremi bol olan O’dur.

Rabbim sonsuz lütuf ve hikmet sahibi olandır.

En ince ayrıntılı gizli işlerden, tüm inceliklerine kadar bilen ve onlara çok kolaylıkla ulaşan Latif’tir. Kullarına hiç sevilmeyen yön ve yollardan onlara yararlar ulaştıran yüce yaratandır.

YA LATİF ESMAÜL HÜSNA'SININ FAZİLETLERİ

Ya Latif esması zikredeni mutluluğa, huzura ve başarıya kavuşturur.

Herkes tarafından sevilmek için zikredilir. 

Sıkıntıda ve bunalımda olanların gönlünü ferahlatır.

Geçim sıkıntısı çekenlere derman olur.

Hastalıkların iyileşmesi Allah'ın izniyle mümkün olur.

Bela ve musibetlerden korunmayı sağlar.

İşleri kolaylıkla hallolur.

 

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