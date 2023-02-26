Yaakov Brihon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaakov Brihon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaakov Brihon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaakov Brihon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaakov Brihon 6 Temmuz 1993 tarihinde Rishon LeZion şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da יעקב בריהון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaakov Brihon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Yaakov Brihon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 10 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yaakov Brihon'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yaakov Brihon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaakov Brihon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaakov Brihon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaakov Brihon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında H Rishon leZion

1 Temmuz 2016 yılında B. Jerusalem

10 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

Yaakov Brihon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaakov Brihon şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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