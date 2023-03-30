Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!

Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, korkunç bir olay yaşandı. Yaban arısı sürüsü aniden insanlara saldırdı. Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi.

TÜM ŞEHİR ALARMA GEÇTİ

Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arı sürüsünün bölgeden uzaklaştırılması ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bölgede geniş çaplı çalışmalar başladı. Ekipler, arıları bölgeden uzaklaştırmak için böcek ilacı kullandı.





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ARI SOKMASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arı saldırıları sonrasında ise Teapa şehrindeki çok sayıda sağlık merkezine arı sokması nedeniyle başvuru yapıldı. Yaşlı 3 kişi birden fazla arı sokması şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Yaralılar arasındaki 1 kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.