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Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük ve ilçelerin de yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bırakıldı. Yoğun kış şartları nedeniyle yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Kaynak: İHA




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