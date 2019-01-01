Yaban hayvanları için doğaya 6,5 ton yem bırakılacak

Türk Kızılay'ı tarafından Erzincan'da yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarının olumsuz kış şartlarında açlığa bağlı ölümlerinin önüne geçmek, besin zinciri halkasını korumak, yırtıcı ve insanlara zarar verecek yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak ve ağır kış şartlarının yaban hayatına olumsuz etkilerini en aza indirmek için Türk Kızılay'ı Erzincan Şubesi tarafından yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Türk Kızılay'ı Erzincan Şubesi tarafından fırınlardan toplanan bayat ekmek ve esnaflardan temin edilen yemler Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay'ı Erzincan Şube Başkanı Dr. Öğretim üyesi Ferit Bayata ve Kızılay çalışanları tarafından doğaya bırakıldı.

Yemleme çalışmasına yönelik açıklamada bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bu yıl doğada yaşayan hayvanlar için 6,5 ton yem bırakılmasını planladıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA