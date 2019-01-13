Yaban hayvanları için gece dağlara ekmek bıraktı

Kahramanmaraş'ta doğa tutkunu Yunus Kaya, yaban hayvanları aç kalmasın diye karlı dağlara bayat ekmek bıraktı.

Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı Kandıl mevkisine arazi aracıyla çıkan Yunus Kaya, karlı dağ yollarını aştıktan sona yaklaşık 5 torba bayat ekmeği yaban hayvanları için doğaya bıraktı. Ormanlık araziye bıraktığı ekmeklerin hayvanlar tarafından tüketildiğini belirten Kaya, hayvanlara hizmet etmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Hayvanların da hayatta bir gayesi olduğunu söyleyen Kaya, "Sosyal sorumluluk projesi adına böyle bir çalışma yapalım dedik. Doğada da görüldüğü gibi yollar kar nedeniyle kapalı ve burada bildiğim bir takım hayvanlar var. Onların aç kalmaması adına gelebildiğim yere kadar geldik ve ekmeklerimizi bıraktık. Amacımız hayvanlar biraz da olsa ekmek yiyebilsin diye dar vakitte böyle bir organizasyon yapmak istedik. Ancak amacımıza da ulaşmış olduk. Hayvanlara saygısı olmayanların insanlara saygısı olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA