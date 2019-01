Yaban hayvanları için her akşam kapı kapı dolaşıyorlar

Çevre gönüllüsü Bursa İnegöllü Bekir Hamlakay ve Saadettin Aladağ, yaban hayvanları için kapı kapı dolaşarak atılan ekmekleri toplayarak doğadaki hayvanlara götürüyor. Bu işi gönüllü olarak yapan Hamlakay ve Aladağ, ilçe halkından hem destek istedi hem de israf yapmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Her kış aylarında İnegöl ilçesinde ikamet eden çevre gönüllüsü olarak bilinen ve tanılan Bekir Hamlakay ve Saadettin Aladağ her akşam karanlık çöktükten sonra inegöl'de bulunan mahalleri bisikletleriyle kapı kapı dolaşarak atılan ekmekleri doğadaki hayvanlar için topluyor. İki arkadaş yıllardır her kış yağmur, çamur, kar demeden bu işi severek yapıyor. Bazen ekmek toplayan Çevre gönüllüleri bazen ilçe genelinde kurulan pazarların kaldırılmasın ardından evcil hayvanlar içinde atılan yeşillikleri topluyor. Konuyla ilgili İHA mikrofonlarına özel açıklamada bulunan Bekir Hamlakay, biz bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Her gün inegöl'ün değişik bir kaç mahallesini dolaşarak çöpe atılan veya kapıların önüne bırakılan ekmekleri topluyoruz. Bunları belediyemizin bizlere verdiği yerde topluyoruz. Daha sonra belirli günlerde bunları götürüp doğadaki hayvanlara veriyoruz. Vatandaşlarımızdan bizlere destek olmasını istiyoruz. Üzüldüğümüz konu ise gerçekten çok israf ediyoruz. Buna biraz daha dikkat edelim. Ayrıca küflü olan ekmekleri atmasınlar çünkü bunları hayvanlar bile yemiyor" diye konuştu.

Bekir Hamlakay ile birlikte yıllardır yol arkadaşlığı yağan Saadettin Aladağ ise, "Gerçekten biz bu ise çok severek ve gönülden yapıyoruz. Her gece sokak sokak dolaşarak atılan ekmekleri topluyoruz. Topladığımız ekmeklerle doğada aç kalan hayvanların karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Onlar doydukça bizde rahat rahat evlerimize gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA