Yabancı Dil Uzman Öğreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yabancı Dil Uzman Öğreticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yabancı Dil Uzman Öğreticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yabancı Dil Uzman Öğreticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yabancı Dil Uzman Öğreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi Maaşları

Yabancı Dil Uzman Öğreticisi maaşı ortalama olarak aylık 14875_TL'dir. En düşük Yabancı Dil Uzman Öğreticisi maaşı 7750_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yabancı Dil Uzman Öğreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2360.41

Meslek Adı :

Yabancı Dil Uzman Öğreticisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları (235-Devam)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Görev ve İşlem Basamakları :

Yabancı Dil Uzman Öğreticisi, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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