Yabancı Diller Bölümünde öğrenci dostu uygulamalar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, bölümde yapılan öğrenci dostu uygulamaları anlattı.

Yabancı Diller Bölümünde ders materyallerinin seçiminin tamamen akademik amaçlara uygunluğuna göre yapıldığını ve tüm firmalardan örnek kaynak teklifleri alındığını belirten Dr. Ulvican Yazar, materyallerin Yabancı Diller Bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından rastgele seçilen öğretim elemanlarıyla oluşturulan kitap seçim komisyonunca belirlendiğini kaydetti.

Materyal seçimi yapılırken belli konulara dikkat edildiğini aktaran Yazar, "Materyal seçimi yapılırken, içeriğin güncelliği, görselliği, otantik olması, değişen dünya eğitim anlayışına uygunluğu, teknolojinin eğitime entegrasyonu gibi detaylara özellikle dikkat edilmektedir. Elektronik ve çevrim içi kaynakların da etkili bir biçimde dil öğrenme süreçlerine dahil edilmesine de çok önem verilmektedir. Uygulanan Hibrit yöntem gereği bu kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Materyallerin fiyatlarının ise öğrencilerin rahatça satın alabileceği seviyede olmasına dikkat edildiğini belirten Yazar, "Bununla beraber, materyal secim kriteri olarak önem verilen diğer bir husus da, akademik olarak uygun bulunan materyallerin, fiyat açısından bir devlet üniversitesi öğrencisi profiline uygunluğu ve öğrenciler için ekonomik açıdan erişilebilirliği olmasıdır. Öğrencilerimiz seçilen materyalleri piyasa fiyatının en düşüğüne, isterlerse taksitli olarak ve istedikleri ildeki bayilerden alabilmektedirler. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde hiçbir şeye zorunlu tutulmamaktadır. Bunlara ek olarak, maddi durumunun uygun olmadığını belgeleyen öğrencilerimiz için bir yıl boyunca kullanacakları kaynakları ücretsiz olarak temin edebilecekleri kitap bursu desteği de sağlanmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA