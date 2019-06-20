Yabancı eğitimciler Adıyaman’da

Erasmus + Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen eğitimciler Adıyaman'da misafir edildi.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi ile İngiltere, Romanya, Bulgaristan, Portekiz ve İtalya'dan okullar ile beraber " Similarities, Attitudes, Motivation, Emotions -S.A.M.E" adlı proje Erasmus+, İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında proje hazırlandı.

Erasmus + Okul Eğitimi Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 - Okullar Arası Değişim projesi kapsamında Adıyaman'a Romanya ve Portekiz'den 2 öğretmen, Bulgaristan'dan 3 öğretmen 1 okul müdürü geldi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ü ziyaret eden yabancı eğitimciler proje kapsamında atölye çalışmalarına katıldı. Bilim ve Sanat Merkezi Ahşap Atölyesinde topaç üretimi ve ahşap figür üretimi yaptı. Seramik atölyesinde çamurdan tabak ve bardak üretimi yapıldı. Eğitimciler ayrıca ebru sanatı hakkında bilgi edinerek, kendi ebrularını üretti. Eğitimde dijital araçların kullanımı ve güvenli internet üzerine uygulamalar yapıldı. Drama atölyesinde kültürel etkinlikler düzenlendi, eğlenceli oyunlar oynandı ve çeşitli yarışmalar yapıldı.

Yöresel yiyeceklerin sergilendiği kermes etkinliğinin yanında yabancı eğitimcilere harfhane gecesi düzenlenerek çiğköfte ikramında bulunuldu.

Eğitimcilere Proje koordinatörü Ahmet Günaydın ve Bilim Sanat Merkezi Müdürü Fuat Tokur ve diğer eğitimciler eşlik etti.

Kaynak: İHA