"Yabancı kuralından sonra Türk sporcularda ilerleme oldu"





BALIKESİR (AA) - Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, geçen sezon uygulanan 6 yabancı kuralından sonra Türk sporcularda ciddi ilerlemeler olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Banvit'in kaptanı Tolga Geçim ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesindeki "Basketbol Sevdalıları Buluşuyor" paneline katılan Çataloluk, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türk basketbolundaki yabancı oyuncu kuralına değinen Çataloluk, "6 yabancı kuralından sonra Türk sporcularda ciddi ilerleme oldu. Yabancı sayısının azaltılmasından çok, Türk sporcuların kendilerini mental ve fiziksel açıdan üst düzey basketbol için hazır tutmaları gerekiyor. Altyapılarda başarılı olan oyuncularımız neden A takım seviyesinde diğerlerinin gerisinde kalıyorlar? Çünkü kendilerine yeterince yatırım yapmıyorlar. Burada hepimizin payı var." diye konuştu.

Çataloluk, Banvit'in Avrupa kupalarında her zaman başarılı olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Tolga Geçim de Banvit'te oynamaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi basketbol takımının formalarının, katılımcılara hatıra olarak verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA