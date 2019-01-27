Yabancı öğrencilere Arapça Dil Kampı

BALIKESİR (AA) - Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Uluslararası İlahiyat Programı öğrenimi gören 15 ülkeden 21 öğrenci, Türk Diyanet Vakfınca Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Arapça Dil Kampı'na katıldı.

Almanya, Rusya, Burkina Faso, Doğu Türkistan, Gine, Ruanda, Tayland, Gürcistan, Hindistan, Arnavutluk, Ukrayna, Kosova, Suriye, Sırbistan ve Irak'tan 21 öğrenci, Türkiye Diyanet Vakfı Altınoluk Diyanet Evi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen bir haftalık kampı, başarıyla tamamladı.

Doğu Türkistan'dan gelen İhşad Alim, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakfın burslu öğrencisi olduğunu belirterek, "Arapçamı geliştirmek için kampa katıldım. Arkadaşlarla aramızda sabahtan akşama kadar sadece Arapça konuşuyoruz." dedi.

Ruandalı Ebubekir Kalisa da Arapça Dil Kampı'nın yararlı olduğunu, eğitmenlerinin yardımıyla güzel bir etkinliği geride bıraktıklarını söyledi.

Sosyal Tesis Müdürü Tahsin İzci ise öğrencilerin, izole edilmiş bir ortamda dil eğitimini tamamladığını kaydetti.

Kaynak: AA