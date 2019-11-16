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  3. Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı

Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı.

Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ortahisar ilçesinin Faroz mahallesinde yabancı plakalı bir araçtan şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramada yakıt deposunun içerisinde özel olarak tasarlanmış bir bölme tespit etti. Bu bölme içerisinde saklanmış halde toplam 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Aracın sürücüsü yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemlerin başladığı belirtildi.

Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı

Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı

Kaynak: İHA

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