Yabancı üniversite öğrencileri Antandros’u gezdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde proje kapsamında Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan ilçeye gelen mimarlık fakültesi öğrencileri Antandros Antik Kentini gezerek incelemelerde bulundu.

Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Murat Karagöz tarafından konuk öğrencilere 3 bin yıllık geçmişe sahip Altınoluk Antandros Antik Kenti hakkında bilgiler verildi.

Konuk öğrenciler ile birlikte yamaç evi olarak da adlandırılan Roma Villasında incelemelerde bulunan Mert Dokur, "Edremit ve Şişli Rotary Kulübü olarak Edremit Belediyesiyle birlikte ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında kentimize gelen yabancı öğrenci konuklarımıza kültürel tarihimize ışık tutan Antandros Antik Kentini gezdirip bilgilendiriyoruz. Bu projemizde eski Edremit Belediye binasının restorasyonu gerçekleştirilerek bir gençlik merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Yurt dışından gelen mimarlık fakültesi öğrencileriyle bir çalıştay oluşturup aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi'nden (BAÜN) gelen öğrencilerimiz de var bu programda. Hepsinin birlikte bir ortak kültürel alışveriş içerisinde eski belediye binamızın gençlik merkezine dönüşümünde onların katkılarıyla ve onların yeni fikirlerini alacağız. Ortaya çıkacak projenin değerlendirilmesi sonucu Edremit için güzel bir bina kazanımı, güzel bir kültür merkezi kazanımı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: İHA