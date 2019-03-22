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Yabancı uyruklu öğrencilerle söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kilis Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün ortak girişimleriyle "Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Söyleşi" gerçekleştirildi.

Yabancı uyruklu öğrencilerle söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kilis Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün ortak girişimleriyle "Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Söyleşi" gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile akademisyen ve öğrencilerin tâkip ettiği söyleşiyi Doç. Dr. Halil Aldemir yönetti. Kilis Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman konuşmasında katılımcıları Göç İdaresi kurumunun Kilis'teki yabancı uyruklu sanatkar, iş adamı ve çeşitli meslek erbabıyla problemleri göz önüne alınarak planladığı, Kilis'in marka değerini de artıracak entegrasyon çalışmaları hakkında bilgilendirirken 7 Aralık Üniversitesi'nin yabancı uyruklu öğrencilerine daha başarılı ve toplumsal anlamda yeterli hale gelebilmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sözlü ve yazılı sorularının İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman ve ekibi tarafından cevaplanmasının ardından program sona erdi.

Yabancı uyruklu öğrencilerle söyleşi

Yabancı uyruklu öğrencilerle söyleşi

Kaynak: İHA

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