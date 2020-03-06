Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı tek katlı evde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Çilhane Mahallesi Narlıoğlu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yatak odasında yangın çıktı. Yatak ve yorganların alev alması sonucu evde bulunan şahıslar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri elektriği kesti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede yangının çıkış nedenini araştırdı. Yangında dumandan etkilenen evde bulunan bir kişinin olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.

Kaynak: İHA