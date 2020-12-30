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  3. Yabancı uyruklu vatandaşların gürültüsü mahalleyi savaş alanına çevirdi!

Yabancı uyruklu vatandaşların gürültüsü mahalleyi savaş alanına çevirdi!

Esenyurt’ta Afrikalı oldukları bilinen bir grup kişi, çevrede gürültü çıkardıkları gerekçesiyle vatandaşların saldırısına uğradı. Apartmandan dışarıya çıkan tartışmada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken o anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 13:14
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