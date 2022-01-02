Yabancı uyrukluları hedef alan Tanju Özcan'ın ırkçı kararlarına mahkeme "dur" dedi!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik aldığı ayrımcı tavıra karşılık birçok kişiden tepki gelmişti. Tepkilere kulak asmayan Tanju Özcan, ırkçı kararlarını sürdürerek yabancı uyruklu kişilere yönelik suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara çıkarılması ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılması kararını vermişti. Mahkeme o kararlara yönelik yürütmeyi durdurma kararı aldı.

BELEDİYE HİZMETLERİNİN FİYATI ARTIRILMIŞTI

Özellikle Suriye uyruklu kişileri hedef alan ve ayrımcı bir üslup takınmaktan çekinmeyen Tanju Özcan, belediye hizmetlerine zam yapma kararı alarak yabancı uyruklu kişilere baskı uygulamaya kalkmıştı. Kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda oylama yapılmış ve Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 TL'den aldıkları su fiyatlarının yabancı uyruklu kişilere ise dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira gibi yüksek bir ücret olması oy çokluğuyla kabul edilmişti.

MAHKEME, YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Bolu Belediye Meclisi tarafından alınan bu karar ülke genelinde tepkilere neden olurken avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe, kararın iptal edilmesi amacıyla mahkemeye başvuruda bulundu.

Yapılan başvuru sonrasında dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi, her iki konuda da yürütmenin durdurulması kararını aldı.

EN ZARURİ İHTİYAÇLAR ARASINDA

Mahkemenin karar açıklamasında Bolu Belediyesi tarafından alınan bu kararların, milletlerarası sözleşmelerle güvence altına alınan temel haklardan olan evlenme ve aile kurma hakkı ile kişilerin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi bakımından en zaruri biyolojik ihtiyaçları arasında bulunan su tüketimiyle ilişkili olduğu belirtildi.

UYGULAMADAN KALDIRILDI

Alınan bu kararla birlikte, kişilerin belirtilen hak ve ihtiyaca erişimlerinin olumsuz etkilenebileceğin belirtildiği açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

"Davalı idare vekilince verilen dilekçede, davaya konu gelir tarifesinin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ABD doları üzerinden yapılacak tahakkuklar hakkında sonradan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde belediye gelir hesaplarında istikrarsızlıkların hasıl olacağı, dava açan, açmayan ve meclis kararında belirtilen yabancıların ABD doları üzerinden yapılacak tahakkuklar kapsamında ödeme yapmak durumunda kalacağı, dolayısıyla yürütmenin durdurulması talebi hakkında ivedilikle bir karar verilmesinin uygun olacağı beyan edilmekle dava konusu işlemin uygulanması sonrasında şayet yargı kararıyla hukuka aykırı bulunması durumunda yapılan uygulamaların geri dönüşünde telafisi güç durumların oluşacağının davalı idarece de gözetildiğinde, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi."