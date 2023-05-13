Yabancı Yatırımcıların Türkiye'deki Hisse Senedi ve Tahvil Piyasalarından Satışları 1 Milyar Doları Aştı

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hisse senedi ve tahvil piyasalarından sürdürdükleri satış trendi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı menkul kıymet istatistiklerine yansıdı. 5 Mayıs haftasında gerçekleşen satışlar, hisse senetlerinde 44 milyon dolar, tahvillerde ise 71 milyon dolar seviyesinde oldu. Yılbaşından bu yana yabancıların net hisse satışları 1 milyar doları geçerken, hisse satışlarındaki trend 43,85 milyon dolarlık net satış ile devam etti.

Yabancı Yatırımcıların Hisse Senedi Piyasasındaki Satışları Devam Ediyor

Türkiye'deki hisse senedi piyasalarında yabancı yatırımcıların satışları yılın başından bu yana artarak devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 5 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar 43,85 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Bu, önceki hafta gerçekleştirdikleri 178,4 milyon dolarlık hisse satışına kıyasla daha düşük bir seviyedir, ancak yine de satış trendinin devam ettiğini gösteriyor.

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Yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkışlarına neden olan faktörler arasında yükselen enflasyon ve faiz oranları, politik belirsizlik ve pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın yavaşlığı yer alıyor. Bunun yanı sıra, Türk Lirası'ndaki değer kaybı da yabancı yatırımcıların satış kararı almasında etkili oluyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkışının uzun vadede ekonomiye olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, Türkiye ekonomisi için önemli olan bir diğer konu ise yabancı yatırımcıların yeniden piyasalara dönmesi ve güvenlerini kazanmasıdır.

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Yabancı Yatırımcıların Tahvil Piyasasındaki Satışları da Artıyor

Türkiye'de yabancı yatırımcıların satış trendi hisse senedi piyasasıyla sınırlı kalmıyor. Yabancı yatırımcıların Tahvil Piyasasındaki satışları da artıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar 5 Mayıs haftasında tahvil piyasasından 71 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bu durum, yabancıların Türkiye'deki tahvil piyasasından da çıkışının devam ettiğini gösteriyor. Yılbaşından bu yana yabancıların tahvil piyasasında gerçekleştirdiği net satışların tutarı ise 2,1 milyar doları aştı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin yabancı yatırımcıları üzmeye devam ediyor ve ekonomide belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor.