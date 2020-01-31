Yabancılar outlet alışverişi canlandırdı

İSTANBUL (AA) - Yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi outlet merkezlerindeki alışverişi de canlandırdı.

Venezia Mega Outlet açıklamasına göre, yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi İstanbul’da yoğunlaşırken, alışveriş alışkanlıkları da ülkeye döviz girdisi sağlayarak perakende sektöründe olumlu bir etki yapıyor.

Alışveriş, eğlence, gastronomi ve sağlık turizmi için özellikle İstanbul'u tercih eden yabancı turistlerin etkisi, alışveriş merkezlerindeki ciro rakamlarına da yansıyor.





- "2019'da özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisi devam etti"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının artacağını ve bu durumun alışverişlere olumlu yansıyacağını düşündüklerini dile getirdi.

2019 yılında özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisinin devam ettiğini belirten Isıgöllü, "Ziyaretçi sayılarında sektördeki durağanlığın ve düşüşün aksine, 2019 yılında bir önceki yıla göre ortalama yüzde 9’luk bir artışla, 13 milyonun biraz üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaştık. 2020 yılında da turizmde yaşanacak hareketlenme ile bu ilginin katlanarak süreceğine inanıyoruz. Bulgaristan, Makedonya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerimizdeki artışın çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Sektörümüze ve ülke turizmine sağladığımız katkıdan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.





- "Yabancı ziyaretçiler 8-10 kat daha fazla harcıyor"





Isıgöllü, outlet olmanın verdiği avantajla, yılın 365 günü indirimli alışveriş yapma imkanı sunduklarını ifade ederek, "Yabancı turistler için İstanbul’da görülmesi gereken yerler arasına dahil edilmiş durumdayız. 2019 yılında yabancı ziyaretçiler tarafından gördüğümüz yoğun ilgi devam etti. Sepet ortalamasında yabancı ziyaretçilerimizin harcamaları yerli ziyaretçilerin yaklaşık 8-10 katı arasında gerçekleşiyor. Bu anlamda geçtiğimiz yıl özellikle cirosal anlamda olumlu sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.



Toplam cironun yarısına yakınının yabancı ziyaretçilerin alışverişlerinden sağlandığını belirten Isıgöllü, "Dolayısıyla yabancı ziyaretçilerimizin sayısı ve toplam ziyaretçi adedindeki oranı arttıkça, cirolar da ciddi oranda artıyor. 2019 yılında gerçekleşen yüzde 42’lik toplam ciro artışımızın yaklaşık olarak yüzde 80’i yabancı ziyaretçilerden kaynaklandı." ifadelerini kullandı.





- "Sektör ortalamasının üzerinde büyüme ön görüyoruz"





Oğuz Isıgöllü, Venedik konsepti ile misafirlerine farklı bir alışveriş deneyimi sunduklarını dile getirdi.

Son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı gösterdiklerini aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:

"2018’de bir önceki yıla göre yüzde 70’lik büyüme gerçekleştirdik. 2019 yılında da 2018’e göre yüzde 42’lik bir büyüme yaşadık. Sektörde üst üste bu oranlarda büyümenin başka bir örneğini göremezsiniz. Yıl boyu sunduğumuz avantajlı fiyatların yanı sıra indirim panayırları düzenliyor ve son dönemde açılan 6 yeni mağazamızla da ziyaretçilerimize sunduğumuz ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyoruz. 2020’de sektörün maksimum yüzde 15 seviyelerinde büyüyeceğini, buna karşılık benimsediğimiz stratejiler doğrultusunda Venezia’nın yüzde 40 seviyelerinde bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz."

Kaynak: AA