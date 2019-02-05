Yabancıya gayrimenkul satışında bürokrasi bitirilmeli

Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yabancılara satılan yerin askeri bölge irtibatı ile alakalı bilgilere 2 ayda ulaşılabildiğini belirterek, "Yabancı müşteri bürokrasiden kaçıyor. Bu bilgiye hemen ulaşılmalı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve yabancı ülke vatandaşlarının işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 12 ülkeye daha Tapu ve Kadastro temsilciliği açılacağını açıkladı. Uzmanlar, satılan yerin askeri bölge irtibatı ile alakalı bilgilere 2 ayda ulaşılabildiğini, yabancı müşteri bürokrasiden kaçtığını ve bu bilgiye hemen ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yabancılara satışta öncelikle çözülmesi gereken husus, işlem müracaatı sırasında taşınmazın Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgesinde içinde kalıp kalmadığının hemen kontrol edilebilmesidir. Bu konuda 2011 yılından beri ancak 71 il kapsama alınabildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hala komutanlıklarla yazışma yapılması gerekiyor. Bu süre de yaklaşık 2 ay zaman alıyor. Bu aşamada bürokrasi azaltılmalı, işlemler hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır" dedi.

"Berlin'de işlem sayıları yetersiz"

Yurtdışında Türklerin en yoğun yaşadığı şehirlerden olan Berlin'de 2014 yılından beri Tapu ve Kadastro Ataşeliği bulunuyor. Berlin için geçen yıllardaki faaliyet rakamlarını da açıklayan Özelmacıklı, "Berlin'de 2018 yılında 84 satış, 14 bağış, 19 intikal, birer taksim, ipotek ve diğer olmak üzere toplam 120 işlem yapılmış. Buradan elde edilen harç tutarı ise 352 bin 457 lira. 2017 yılında işlem sayısı 132, harç tutarı 286 bin 116 lira, 2016 yılında ise 24 işlemde 59 bin 152 lira harç tahsili gerçekleşmiş. 350 bine yakın Türk'ün yaşadığı bu şehirde işlem sayıları yetersiz denebilir. Bunun yerine satışın yoğun olduğu bölgelerde Tapu ve Kadastro temsilcilikleri açılmalı" dedi.

"Güven tesis edilmesi şart"

Türkiye'de gayrimenkul alımını kolaylaştırmayı hedefleyen proje için öncelikle güven tesisi gerektiği dile getiren Özelmacıklı, "Ruhsatı bile olmayan projeler satış vaadi sözleşmeleri bile yapılmadan yurtdışına pazarlanıyor. Net alan brüt alan farkları, zamanında teslim edilmeyen projeler, batan firmalar piyasaları güvensiz hale getiriyor. Sektörümüzde acil olarak akreditasyona, düzenlemelere ihtiyaç var. Çift liste uygulamalarına ve yüksek acente komisyonlarına son verilmeli. Satılan projelerin tamamlanamaması yabancılar açısından ülkemizi güvensiz bir ülke konumuna sürüklüyor. Özellikle şu anda Kuveyt, Katar gibi ülkeler Türkiye'den taşınmaz alımına temkinli yaklaşıyor, konsoloslukları aracılığı ile işlem yapılmasını tavsiye ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Temsilciliklerde başka ülkelere ağrılık verilmeli"

Tapu ve Kadastro temsilciliklerinin mülkiyeti bulunan ülkelerden ziyade satış yapılan ülkelerde açılması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, "Ülkemizde 287 bin 55 yabancı mülkiyet söz konusu. 2018 yılında gerçekleşen yaklaşık 40 bin satıştan özellikle Irak, İran, Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt, Afganistan öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Almanya, Ürdün, Azerbaycan, İngiltere, Yemen gibi devam ediyor. Temsilciliklerin bu ülkelerde açılması hatta 250 bin dolara vatandaşlık konuları hakkında bilgilerin de verilmesi ülkemize döviz girişini artıracaktır" dedi.

"Vatandaşlıklar verilmeye başlandı"

19 Eylül 2018 tarihi itibarı ile en az 250 bin dolar karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması durumunda vatandaşlık hakkı tanınıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı, "Uygulama sonrasında şimdiye kadar yaklaşık 350 kişi müracaatta bulunmuş. 200 kadarı Başkanlık onayı sonrasında aileleri ile vatandaşlığa geçmiş. 150'ye yakın başvuru ise beklemede. Tapu işlemi sonrası diğer vatandaşlık işlemleri de ülkemize yaklaşık 60 gün sürüyor. Hatta İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan özel ofis ile yabancı yatırımcıların Türkiye'de ikamet izni ve vatandaşlık işlemlerinin tek noktadan takip edilebiliyor. Güvenli Liman, Huzurlu Yaşam sloganı benimsenerek işlemler yapılıyor" dedi.

Kaynak: İHA