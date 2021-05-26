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Yaban isminin anlamı nedir, Yaban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yaban ismi; yabancı anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Yaban isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Yaban isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Yaban isminin anlamı nedir, Yaban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yaban isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yaban ismi ne demek, Yaban ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yaban isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yaban İsminin anlamı nedir? TDK Yaban anlamı:

Yaban ismi TDK'da; İnsan yaşamayan ıssız yer; Vahşi olan, evcil olmayan canlı; Kendi kendine yetişen bitki; Aile ocağından uzak olan yer; Issız; Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse şeklinde 6 farklı anlamda kullanılmaktadır. 

Yaban İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yaban ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Yaban isminin kökeni:

Yaban ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 4 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yaban isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Yaban isminin rengi:

Kestane

Yaban ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Yaban isminin Harf Analizi Nedir ?

Yaban ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y: Başına buyruk, depresif

A: Öncü, lider, mantıklı

B: Sezgisel, sakin

A: Öncü, lider, mantıklı

N: Sağduyulu, utangaç

Yaban isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yaban ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 28

A: 1

B: 2

A: 1

N: 17

= 49 Yaban İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

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Yaban isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yaban ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yaban isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7A: 1B: 2A: 1N: 5 = 16

1 6= 7Kader sayısıdır

Yaban isminin 7kader sayısına göre kişilik özellikleri

7– Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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