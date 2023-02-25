Yacine Aliane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Aliane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Aliane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Aliane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Aliane 21 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Aliane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS Agency yapmaktadır. Yacine Aliane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 16 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Yacine Aliane'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine Aliane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Aliane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacine Aliane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Aliane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2021 yılında ASO Chlef

Yacine Aliane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Aliane şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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