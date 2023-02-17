Yacine Bentayeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Bentayeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Bentayeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Bentayeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Bentayeb 10 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yacine Ayoub Bentayeb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Bentayeb Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&E CONSULT yapmaktadır. Yacine Bentayeb, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yacine Bentayeb'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine Bentayeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Bentayeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yacine Bentayeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Bentayeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Sète 34

10 Aralık 2019 yılında RCO Agde

1 Temmuz 2020 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2021 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

31 Ocak 2023 yılında Patro Eisden

Yacine Bentayeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Bentayeb şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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