Yacine Deghmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Deghmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Deghmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Deghmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Deghmani 29 Temmuz 1991 tarihinde Rouiba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Deghmani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yacine Deghmani'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine Deghmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Deghmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacine Deghmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Deghmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RC Arbaa

Yacine Deghmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Deghmani şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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