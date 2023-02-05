Yacine El Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine El Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yacine El Amri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yacine El Amri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yacine El Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine El Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yacine El Amri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine El Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine El Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine El Amri 22 Temmuz 2004 tarihinde Château-Thierry şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine El Amri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Yacine El Amri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine El Amri'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine El Amriboyu ve yaşı kaç

Yacine El Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yacine El Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Yacine El Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine El Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında VAFC U19

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

Yacine El Amri kimdir

Yacine El Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine El Amri şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Yacine El Amri nereli

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