Yacine Medane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Medane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yacine Medane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yacine Medane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yacine Medane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Medane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yacine Medane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Medane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Medane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Medane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Medane 28 Şubat 1993 tarihinde Bourouba şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Medane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine Medane'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine Medane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Medane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yacine Medane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Medane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2015 yılında RC Kouba

1 Ocak 2016 yılında NARB Reghaïa

1 Temmuz 2016 yılında WA Boufarik

31 Temmuz 2017 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2019 yılında O Médéa

23 Mart 2021 yılında JS Kabylie

2 Ağustos 2022 yılında US Biskra

Yacine Medane kimdir

Yacine Medane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Medane şuan US Biskra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yacine Medane nereli

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