Yacine Qasmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Qasmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Qasmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Qasmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Qasmi 3 Ocak 1991 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ياسين قاسمي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Qasmi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Yacine Qasmi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine Qasmi'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yacine Qasmi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YacineQasmi

http://www.instagram.com/yacineqasmi/

Haberin Devamı

Yacine Qasmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yacine Qasmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yacine Qasmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Qasmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2011 yılında Rennes B

16 Ağu 2012 yılında Getafe CF B

2 Temmuz 2013 yılında Sporting B

9 Ağu 2014 yılında Sestao River

30 Ocak 2015 yılında SD Compostela

1 Temmuz 2015 yılında CD Alcoyano

22 Temmuz 2016 yılında Mérida AD

1 Temmuz 2017 yılında UD Melilla

6 Şubat 2019 yılında Elche CF

31 Ocak 2020 yılında Rayo Vallecano

29 Ocak 2022 yılında CD Leganés

Yacine Qasmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Qasmi şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Yacine Qasmi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Fas U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.