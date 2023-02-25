Yacine Salhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Salhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Salhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Salhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Salhi 19 Aralık 1993 tarihinde Bouira şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Salhi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yacine Salhi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine Salhi'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yacine Salhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Salhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacine Salhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Salhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında MO Béjaïa

1 Temmuz 2018 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

Yacine Salhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Salhi şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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