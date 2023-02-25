Yacine Sidi Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Sidi Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Sidi Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Sidi Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Sidi Salah 14 Ağustos 1996 tarihinde Bejaia şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Sidi Salah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yacine Sidi Salah'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine Sidi Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Sidi Salah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacine Sidi Salah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Sidi Salah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MO Béjaïa

1 Temmuz 2018 yılında US Beni Douala

1 Temmuz 2019 yılında ES Ben Aknoun

15 Ağustos 2021 yılında JS Kabylie

Yacine Sidi Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Sidi Salah şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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