Yacine Titraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Titraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Titraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Titraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Titraoui 26 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Titraoui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Yacine Titraoui'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine Titraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Titraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yacine Titraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Titraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Paradou AC

Yacine Titraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Titraoui şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Yacine Titraoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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