Yacine Zeghad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Zeghad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Zeghad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Zeghad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Zeghad 29 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Zeghad Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına - tarihinde katılmıştır. Yacine Zeghad'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacine Zeghad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Zeghad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacine Zeghad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Zeghad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Zeghad şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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