Yacouba Silue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacouba Silue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacouba Silue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacouba Silue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacouba Silue 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Dognimani Yacouba Silue şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacouba Silue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Yacouba Silue, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yacouba Silue'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacouba Silue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacouba Silue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yacouba Silue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacouba Silue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2021 yılında Shirak Gyumri

6 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

7 Şubat 2022 yılında SKN St. Pölten

Yacouba Silue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacouba Silue şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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