Yacquub Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacquub Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacquub Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yacquub Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yacquub Hassan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yacquub Hassan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yacquub Hassan'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yacquub Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yacquub Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Lyngby BK U19
Yacquub Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yacquub Hassan şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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