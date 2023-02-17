Yadaly Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yadaly Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yadaly Diaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yadaly Diaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yadaly Diaby 9 Ağu 2000 tarihinde Saint-Étienne şehrinde doğmuştur. Fransa,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yadaly Diaby Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yadaly Diaby, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yadaly Diaby'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yadaly Diaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yadaly Diaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yadaly Diaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yadaly Diaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Andrézieux

5 Ağu 2021 yılında Clermont B

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

31 Ağu 2022 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2023 yılında Clermont Foot

Yadaly Diaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yadaly Diaby şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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