Yadegar Rostami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yadegar Rostami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yadegar Rostami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yadegar Rostami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yadegar Rostami 2 Ocak 2004 tarihinde Marivan, Kurdistan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da یادگار رستمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yadegar Rostami Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSN yapmaktadır. Yadegar Rostami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Yadegar Rostami'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yadegar Rostami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yadegar Rostami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yadegar Rostami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yadegar Rostami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KIA U19

12 Ocak 2022 yılında Pogon II

27 Ekim 2022 yılında Pogon Szczecin

Yadegar Rostami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yadegar Rostami şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Yadegar Rostami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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