Yadin Lugasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yadin Lugasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yadin Lugasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yadin Lugasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yadin Lugasi 4 Nisan 1999 tarihinde Karmiel şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ידין לוגסי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yadin Lugasi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Yadin Lugasi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yadin Lugasi'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Yadin Lugasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yadin Lugasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yadin Lugasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yadin Lugasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kiryat Shmona

6 Şubat 2020 yılında Hapoel Acre

31 Temmuz 2020 yılında Kiryat Shmona

Yadin Lugasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yadin Lugasi şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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