Yady Bangoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yady Bangoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yady Bangoura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yady Bangoura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yady Bangoura 30 Haziran 1996 tarihinde Coyah şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gine,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yady Bangoura Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yady Bangoura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yady Bangoura'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yady Bangoura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yady Bangoura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yady Bangoura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yady Bangoura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Union SG

30 Ağu 2017 yılında Eendracht Aalst

30 Haziran 2018 yılında Union SG

1 Temmuz 2018 yılında RFC Lüttich

1 Temmuz 2020 yılında RWDM

1 Şubat 2021 yılında Patro Eisden

30 Ağu 2021 yılında Thes Sport

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

12 Ocak 2023 yılında La Louvière

Yady Bangoura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yady Bangoura şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Yady Bangoura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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