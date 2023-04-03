Yael Mouanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yael Mouanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yael Mouanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yael Mouanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yael Mouanga 23 Temmuz 2005 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. Fransa,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Yaël Mouanga Boudzoumou şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yael Mouanga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yael Mouanga'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yael Mouanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yael Mouanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B
Yael Mouanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yael Mouanga şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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