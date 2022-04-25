Yağ Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yağ Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Yağ Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, Yağ Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yağ Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yağ Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Yağ Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yağ Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Yağ Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yağ Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yağ Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.58

Meslek Adı :

Yağ Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide üretime hazırlık yapan, üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak yağ bitkileri yetiştirip, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüterek hasat ve hasat sonu işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yağ Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak,

b) Generatif üretim yapmak,

c) Soya ve Yerfıstığı yetiştirmek,

d) Ayçiçeği ve Haşhaş yetiştirmek,

e) Susam, kolza ve aspir yetiştirmek , vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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