Yağ dökülen yolda motosiklet devrildi; kasksız sürücü yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda Ömer Faruk Kalaycı'nın kontrolünden çıkan motosiklet, devrildi. Kazada, başında kask bulunmayan Kalaycı yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D-400 yolunun Denizkızı kavşağında meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nden kent merkezine giden Ömer Faruk Kalaycı'nın kullandığı 07 AFU 516 plakalı motosiklet, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, kaskı takılı olmayan Kalaycı yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yol güvenliği alırken, sağlık görevlileri de Ömer Faruk Kalaycı'ya müdahale etti. Kalaycı, ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından hafif yaralanan Ömer Faruk Kalaycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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DHA